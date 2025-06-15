伊朗認了第3個濃縮鈾設施 聯合國恐將恢復制裁

國際原子能總署（ＩＡＥＡ）理事會十二日正式認定伊朗違反核不擴散義務。這是廿年來ＩＡＥＡ首次因伊朗不遵守協議譴責伊朗，伊朗與聯合國的緊張局勢加劇，也可能促使聯合國今年恢復制裁伊朗。

伊朗對此譴責憤怒，揚言將採取核武升級等措施回應，並稱伊朗已建成並將啟動第三個濃縮鈾設施。

ＩＡＥＡ理事會由卅五國組成；出席閉門會議的外交官說，美國、英國、法國和德國提交譴責伊朗決議案，理事會通過該決議，有十九國贊成、十一國棄權，俄羅斯、中國大陸和布吉納法索三國反對，兩國則未投票。ＩＡＥＡ理事會譴責伊朗幾小時後，以色列宣布攻擊伊朗核子目標。

該決議稱，ＩＡＥＡ五月卅一日向成員國發出嚴厲報告，指伊朗違反核不擴散義務，「自二○一九年以來多次未能履行義務，未就伊朗境內多個未申報地點的未申報核材料和活動向ＩＡＥＡ提供充分且及時合作。伊朗並未根據與原子能機構所簽的『保障監督協定』，遵守規定義務」。

美國情報機構和ＩＡＥＡ認為，伊朗暗中進行核武計畫，該計畫二○○三年停止，但是試驗仍持續多年。