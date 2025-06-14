紐約時報：太陽升起時 伊朗核計畫仍在

以色列對伊朗軍事與核設施發動空襲後，以色列國家安全顧問哈尼比十三日坦言，不可能僅靠武力摧毀伊朗核計畫，也還沒將伊朗最高領袖哈米尼等政治領袖當成攻擊目標。

哈尼比在以媒「十二頻道」說，「不可能單憑武力，這次旨在讓伊朗人知道，他們必須停止核計畫」。

紐約時報十三日報導，以色列猛烈襲擊伊朗隔日、太陽升起時，各界也清楚看到伊朗一大部分核計畫仍未被毀，至少目前還健在。

以色列襲擊刻意避開伊斯法罕的伊朗濃縮鈾庫存，但那是伊朗製造小型核武庫的最快途徑，以色列為何未對其動手是個謎。

伊朗的濃縮鈾庫存，是以色列總理內唐亞胡下令十三日打擊伊朗的主因。他指稱，伊朗提煉的高濃縮鈾足以製造九枚原子彈。有專家估計是十枚，但實際數量取決於伊朗製造彈頭或核彈的效率。

外部專家認為，避開伊斯法罕是深思熟慮的選擇。密切關注伊朗核計畫進展的美國科學家聯盟（ＦＡＳ）專家沃夫薩爾說，以色列未轟炸伊斯法罕已知的鈾提煉設施，反映出內唐亞胡要不是擔憂可能引發核災，就是以方真的認為轟炸伊朗將使其被迫自願交出鈾庫存。該報導說，引發核汙染事故的疑慮的確存在。以該座核燃料庫存設施的現況來說，轟炸不會引發核爆，但可能使其燃料釋放到環境中，造成輻射危害，基本上會將伊斯法罕設施變成一個「髒彈」。

以色列官員未回應為何暫時放過這些核庫存。但該庫存所在的伊斯法罕核設施可能在下一波攻擊時被鎖定。