以總理內唐亞胡 喊話伊朗人民「起義」

以色列總理內唐亞胡十三日在影片中，呼籲伊朗人民挺身對抗他所謂的「邪惡壓迫政權」，以爭取自由，「隨著我們（以色列）達成目標，也為你們（伊朗人民）實現自由鋪路」。

內唐亞胡說，「（伊朗）這個政權搞不清楚被什麼攻擊，也不知道接下來會被什麼攻擊，它從未如此虛弱；我們的戰鬥是對抗那個壓迫你們、使各位窮困的凶殘伊斯蘭政權；這是你們挺身發聲的機會」。共和黨籍聯邦眾議員麥考爾十三日也對美國福斯新聞說，眼前是伊朗人民推翻其「威權伊斯蘭政府」的完美良機。

多位受訪的現任和前美國官員及分析家，均未排除以色列以政權更迭為目標的可能性。華府智庫捍衛民主基金會分析師塔勒布魯說，以色列這次不只針對伊朗核基礎設施，代表不能簡單界定為粉碎伊朗擁核企圖。

但現任和前美國官員提醒，即使現在的伊朗政權垮台，也無法確定會有更好的政權取而代之。失敗且群龍無首的伊朗，恐淪為各種新問題的溫床。然而一位美國官員對Politico直言，以色列可能沒想那麼遠，只要削弱伊朗政權，使其無法對以色列構成威脅，以色列就不太在意接下來會發生什麼。

路透十三日引述華盛頓近東政策研究所專家辛赫報導，有人認為以色列這麼做的原因之一，是希望看到政權更迭、伊朗人民起義。