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以色列特工「奮起雄獅」行動 在全伊朗祕密部署武器

聯合報／ 國際中心／綜合報導
在以色列無預警發動空襲後，位於伊朗首都德黑蘭的一處建築嚴重受損。法新社
在以色列無預警發動空襲後，位於伊朗首都德黑蘭的一處建築嚴重受損。法新社

以色列成功襲擊伊朗，華盛頓郵報十三日報導，這是靠以色列軍情機構「摩薩德」祕密情報團隊提前在伊朗國內部署突擊隊和武器，潛伏數月才成功。

當以色列戰機十三日飛往伊朗核設施和軍事基地時，祕密突擊隊、大批無人機和藏在普通車輛內的爆裂物從伊朗內陸潛伏處傾巢而出。

目標包含軍事指揮官、核科學家和伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）領袖。一位知情以色列高階安全官員向華郵形容，其中許多「目標」當時還在家中的床上。

伊朗最高領袖哈米尼的親信和核智囊團的要角都已在襲擊中身亡，有些顯然是在德黑蘭市中心的公寓等建築物被有炸藥的無人機或其他裝置炸死。

此一代號為「奮起雄獅」的行動仰賴祕密情報團隊、潛藏的武器和其他事先埋伏在伊朗境內數周甚至數月的武力。十三日喪生的有伊朗武裝部隊參謀總長巴格瑞、ＩＲＧＣ指揮官沙拉米、及核科學家特赫蘭奇等。這似乎反映出伊朗竟無力保護軍方和科研機構要角不受宿敵以色列的攻擊。

另一位官員說，摩薩德早在以色列這次發動攻擊前，就在伊朗內陸建立爆炸型無人機基地，這些武器可啟動瞄準德黑蘭附近的地對地飛彈發射據點。

即使在美國與伊朗已舉行五輪的核談判期間，準備行動的最後階段也仍在進行，摩薩德特工走私大量特殊武器至伊朗，部署在全伊各地，並向指定目標發射。而為了摧毀可能用來對付以色列戰機的其他伊朗防空力量，摩薩德暗中在車上部署打擊系統和先進技術，這顯然指埋設好的爆裂物，可遠端引爆來摧毀干擾防空系統。

伊朗代理人黎巴嫩真主黨去年九月也被摩薩德重創，當時數百名真主黨成員在一場大規模呼叫器爆炸案中集體身亡或傷殘，這些真主黨採購的呼叫器早就被以色列安裝炸藥。

真主黨 爆炸 德黑蘭 呼叫器 伊朗 以色列

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