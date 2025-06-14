以色列和伊朗再次互射導彈 核設施暫無洩漏

以色列國防部長卡茨(Israel Katz)稱，要是伊朗繼續向平民區域發射導彈，「德黑蘭將會燃燒」，伊朗首都的居民「將為以色列平民所承受的痛苦付出沉重代價」。

以色列軍方也表示，將繼續向德黑蘭進攻，「通往德黑蘭的道路已經被鋪平」。

伊朗方面不甘示弱，在威脅繼續報復以色列的同時，也宣稱要攻擊以色列的盟友。該國媒體報導稱，德黑蘭已經正式就此知會了法國、英國、美國。伊朗官方表示，凡是幫助以色列攔截伊朗導彈攻擊的國家，自己也將遭到襲擊，可能的目標包括這些盟友在中東地區的軍事基地或者在波斯灣、紅海水域的船隻。

互射導彈

以色列6月14日繼續進攻伊朗。根據伊朗官方媒體的電視畫面，該國西部的一間曾用作汽車生產的工廠燃起了大火。伊朗國家通訊社還報導稱，該國西南部的阿巴丹市、靠近伊拉克邊境的克爾曼沙赫也都遭到了襲擊。

與此同時，伊朗也在報復以色列，耶路撒冷、特拉維夫6月14日凌晨均發生了爆炸。以色列軍方已經呼籲民眾進入避難所。特拉維夫衛生部門證實，至少有一人在襲擊中喪生，另有至少34人受傷，其中包括一名被壓在廢墟下身受重傷的女子。在緊鄰特拉維夫的裡雄萊錫安市，伊朗導彈更是在幾棟居民樓旁邊爆炸，造成至少2人身亡、19人受傷。

國際原子能機構目前表示，暫時沒有發現伊朗伊斯法罕、納坦茲的核設施在攻擊後出現輻射值升高的情況。國際原子能機構強調，正在和伊朗當局保持緊密溝通。以色列此次的主要攻擊目標就是伊朗的核設施以及核科學家，該國稱，此舉旨在阻止伊朗製造核武器。伊朗多年來一直否認此類指控，強調該國的核計劃主要付諸民用。

與伊朗伊斯蘭革命衛隊關係密切的塔斯尼姆通訊社報導稱，6月14日又有三名核科學家在以色列的襲擊中身亡。前一天，伊朗方面已經至少確認了6名核科學家喪生。根據日內瓦公約，具有平民身份的科學家原則上不能被攻擊，只有當他們直接參與敵對行動時才可以成為臨時攻擊目標。違反這條規則構成戰爭罪行。

F35隱形戰機被擊落？

另據伊朗國家電視台報導，伊朗軍方聲稱擊落了一家以色列空軍的美製F35隱形戰機，飛行員跳傘逃生、暫時下落不明，伊朗軍隊正在全力搜捕。不過，這條消息並沒有得到以色列方面的證實。前一天，以色列軍方否認了多架戰機被伊朗擊落的消息。

伊朗通訊部目前已經限制了本國的互聯網服務，並表示在「恢復常態後將取消限制」。德黑蘭的網絡用戶稱，互聯網訪問已經「嚴重受限」，而且網速也顯著變慢。伊朗當局以前曾在大規模示威時人為降低網速，從而阻礙本國民眾之間的信息交流。

原定6月15日開始的新一輪美伊談判，目前仍是一個未知數。伊朗外交部稱，至今沒有決定是否參加或是取消會談，但是「和美國就伊朗核計劃進行會談現在已經變得沒有意義」，美國「不能一方面宣稱談判、一方面又允許以色列攻擊伊朗本土」。聲明還稱，沒有華盛頓的批准，以色列就不可能攻擊伊朗。這點與華盛頓竭力宣稱的「此次攻擊和美國無關」之說法有著明顯不同。

（綜合報導）

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