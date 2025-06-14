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以色列伊朗持續交火 教宗籲雙方展現理性進行對話

中央社／ 梵蒂岡14日綜合外電報導
以色列和伊朗這兩個宿敵爆發歷來最大衝突之際，羅馬天主教教宗良十四世今天呼籲兩國展現責任感和理性，進行對話。圖／歐新社
以色列和伊朗這兩個宿敵爆發歷來最大衝突之際，羅馬天主教教宗良十四世今天呼籲兩國展現責任感和理性，進行對話。圖／歐新社

以色列伊朗這兩個宿敵爆發歷來最大衝突之際，羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天呼籲兩國展現責任感和理性，進行對話。

綜合法新社與路透社報導，教宗良十四世在聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）告訴信眾，他正「密切關注」事態發展，「伊朗與以色列的情勢已嚴重惡化，在此脆弱的時刻，我想再次強烈呼籲要有責任感和理性」。

教宗指出：「要建立一個不受核威脅的更安全世界，這個承諾須透過互相尊重的會晤和真誠的對話才能實現，以建立以公義、博愛及共善為基礎的長久和平。」

良十四世強調：「任何人都不應該威脅到他人生存。所有國家都有責任支持和平理念、開啟和解之路，以及推動能保障所有人安全與尊嚴的解決方案。」

這是他就任教宗5週以來，所提出最強烈的和平訴求之一。

以色列昨天清晨鎖定伊朗軍事指揮官、軍事目標及核設施發動大規模攻擊，並表示這是「先發制人」的襲擊，以阻止伊朗發展核武。伊朗發射飛彈報復以色列。兩軍今天持續交火。

良十四世 教宗 伊朗 以色列

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