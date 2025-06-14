以色列伊朗持續交火 教宗籲雙方展現理性進行對話
以色列和伊朗這兩個宿敵爆發歷來最大衝突之際，羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天呼籲兩國展現責任感和理性，進行對話。
綜合法新社與路透社報導，教宗良十四世在聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）告訴信眾，他正「密切關注」事態發展，「伊朗與以色列的情勢已嚴重惡化，在此脆弱的時刻，我想再次強烈呼籲要有責任感和理性」。
教宗指出：「要建立一個不受核威脅的更安全世界，這個承諾須透過互相尊重的會晤和真誠的對話才能實現，以建立以公義、博愛及共善為基礎的長久和平。」
良十四世強調：「任何人都不應該威脅到他人生存。所有國家都有責任支持和平理念、開啟和解之路，以及推動能保障所有人安全與尊嚴的解決方案。」
這是他就任教宗5週以來，所提出最強烈的和平訴求之一。
以色列昨天清晨鎖定伊朗軍事指揮官、軍事目標及核設施發動大規模攻擊，並表示這是「先發制人」的襲擊，以阻止伊朗發展核武。伊朗發射飛彈報復以色列。兩軍今天持續交火。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言