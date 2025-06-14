快訊

才剃平頭陪父抗病 曹雅雯揭噩耗「爸爸走了」：再也沒有病痛

賠慘！台中賓士男酒駕突右偏 連撞23車才停下

伊朗官媒證實2高階將領死於以色列打擊 約旦等國重開領空

中央社／ 德黑蘭/安曼14日綜合外電報導
伊朗國營電視台今天報導，有2名伊朗高階將領死於以色列的打擊行動。圖／路透社
伊朗國營電視台今天報導，有2名伊朗高階將領死於以色列的打擊行動。圖／路透社

伊朗國營電視台今天報導，有2名伊朗高階將領死於以色列的打擊行動；以色列則持續攻擊伊朗的軍事與核子設施。不過，約旦敘利亞黎巴嫩今天已重新開放領空。

法新社報導，伊朗國營電視台表示，伊朗武裝部隊參謀部情報事務副主管梅拉比（Gholamreza Mehrabi）和作戰部副主管拉巴尼（Mehdi Rabbani）兩位將軍均已「殉職」。

以色列昨天對伊朗境內多處發動攻擊，2名消息人士告訴路透社，至少有20名伊朗高階軍事指揮官遭擊斃，包括伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的指揮官沙拉米（Hossein Salami）和航太部隊指揮官哈吉薩達（AmirAli Hajizadeh）。

另據「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，以色列昨天除了空襲，還從伊朗境內出動秘密突擊隊、大批武裝無人機和埋藏在普通車輛內的爆裂物來襲擊目標，命喪這場刺殺行動的人包括伊朗武裝部隊參謀總長巴格瑞（Mohammad Bagheri）和核子科學家特赫蘭奇（Mohammad Mehdi Tehranchi）。

另一方面，鄰近國家約旦、敘利亞和黎巴嫩昨天因以色列和伊朗交火而關閉領空後，今天皆已重新開放。

約旦民航監管委員會（Civil Aviation Regulatory Commission）主席米斯托（Haitham Misto）發表聲明說：「約旦已自上午7時30分重新開放領空。」

黎巴嫩公共工程與運輸部長拉沙姆尼（Fayez Rassamni）也宣布自上午10時起重新開放領空，敘利亞航管當局同樣宣布對民航班機重開領空。

黎巴嫩 約旦 敘利亞 伊朗 以色列

延伸閱讀

以國防部長撂狠話「德黑蘭將陷火海」 傳以色列再度空襲伊朗

WSJ：以色列癱瘓伊朗 手段像對付哈瑪斯、真主黨

伊朗認了第3座核設施 聯合國恐恢復制裁

美伊核談判 成以色列突襲伊朗完美掩護？

相關新聞

知道出大事？以國空襲前「五角大廈狂買披薩」 爆量訂單預告危機

以色列6月13日突襲伊朗，伊方措手不及，多名高級官員遇害。然而，美國防部所在地五角大樓附近的披薩店，卻似乎在事前預測到以軍這一絕密軍...

衝突升溫！伊朗揚言加劇回應以色列攻擊 恐攻擊美國中東基地

伊朗國際電視台14日報導，一位伊朗高官向伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）說，伊朗軍方將加劇對以色列攻擊的回應，並將...

早預料以色列會動手？伊朗官員怒斥「高層重大誤判」 曝光簡訊內容

紐約時報14日引述接近伊朗領導階層的官員報導，伊朗高層領導人早已為美伊核子談判一旦破裂，以色列可能發動攻擊的情況籌畫超過...

伊朗官媒證實2高階將領死於以色列打擊 約旦等國重開領空

伊朗國營電視台今天報導，有2名伊朗高階將領死於以色列的打擊行動；以色列則持續攻擊伊朗的軍事與核子設施。不過，約旦、敘利亞...

以國防部長撂狠話「德黑蘭將陷火海」 傳以色列再度空襲伊朗

伊朗媒體指出，以色列今天再度發動空襲，攻擊伊朗西部和西北部的城市，這些城市有著重要的防禦設施與軍事基地

伊朗遭猛攻後發射飛彈報復 以色列至少3死數十傷

以色列對伊朗核計畫及其武裝部隊所在核心地帶發動一連串猛攻後，德黑蘭當局今天上午對以方發動報復性飛彈攻擊，造成以國至少3死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。