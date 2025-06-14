知道出大事？以國空襲前「五角大廈狂買披薩」 爆量訂單預告危機
以色列6月13日突襲伊朗，伊方措手不及，多名高級官員遇害。然而，美國防部所在地五角大樓附近的披薩店，卻似乎在事前預測到以軍這一絕密軍事行動。外媒報導，當相關披薩店外賣訂單激增，反映了軍事人員可能連夜加班以應對潛在的地緣衝突。因此「五角大樓披薩指數」（Pentagon Pizza Index）愈高，意味著衝突愈有可能發生，而以軍發動軍事行動前，披薩店的訂單數量的確一度急增。
英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，社交媒體X用戶「五角大樓披薩報告」（Pentagon Pizza Report）一直有監察五角大廈和白宮附近披薩店的線上訂單，並發布店舖繁忙時間的截圖。
該帳戶於當地時間6月12日晚上發布一張位於五角大樓附近披薩店客流激增的數據照片，它當時指，截至美東時間下午6時59分，五角大樓附近幾乎所有披薩店的業務量都大幅增加。
除了披薩外賣量急增外，該用戶在數小時後再上傳照片，顯示五角大樓附近酒吧的客流量異常地低，並寫道：「這可能預示著五角大樓今晚會很忙」。
以色列其後於美國東部時間晚上8時對伊朗發動了首次空襲，隨著時間推移，「五角大樓披薩報告」指出五角大樓附近的披薩店外賣量正持續急劇增加。
直到美東時間晚上11點左右，距五角大樓第二近的外賣客流量甚至達「極多」的情況。
報導指，「五角大樓披薩指數」曾成功預測多場衝突，1989年美國入侵巴拿馬、1991年波斯灣戰爭甚至以色列2024年對伊朗發動導彈襲擊前夕，五角大樓附近的披薩外賣量皆有出現激增的情況。
報導提到，五角大樓中雖然有很多快餐店，卻唯獨沒有披薩店。因此「五角大樓披薩指數」雖並非嚴謹的數據指數，但其背後的邏輯也不是毫無道理。
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文章授權轉載自《香港01》
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