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衝突升溫！伊朗揚言加劇回應以色列攻擊 恐攻擊美國中東基地
伊朗國際電視台14日報導，一位伊朗高官向伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）說，伊朗軍方將加劇對以色列攻擊的回應，並將其回應擴大到在中東的美國基地，警告未來幾天恐有更廣泛衝突。
該位匿名人士轉述幾位伊朗高階軍事指揮官說法指出，以色列攻擊伊朗引發的戰爭，未來幾天將蔓延到以色列占領的各地和在中東的美國基地等；伊朗報復行動不會止步於已採取的動作，未來襲擊將令「侵略者」感到痛苦、後悔。
美聯社14日稍早報導，伊朗13日晚間至14日凌晨已對以色列發動3波飛彈攻擊，至少造成3人死亡、數十人受傷。
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