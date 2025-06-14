早預料以色列會動手？伊朗官員怒斥「高層重大誤判」 曝光簡訊內容

紐約時報14日引述接近伊朗領導階層的官員報導，伊朗高層領導人早已為美伊核子談判一旦破裂，以色列可能發動攻擊的情況籌畫超過一周，卻犯下重大誤判，那就是從未預料到以色列會在原定17日於阿曼舉行的新一輪談判登場前就動手。

紐時採訪6名伊朗資深官員和2名革命衛隊成員，描述伊朗官員在以色列13日對全境發動大規模襲擊之前如何做準備，以及他們在襲擊後如何應對；所有人均要求匿名。

這些官員表示，伊朗高層領導人將襲擊迫在眉睫的報告斥為以色列的宣傳手段，目的是對伊朗施壓，在談判中對核子計畫讓步。他們說，或許正因這種自滿情緒，忽略已計畫的預防措施。

官員透露，以色列發動攻擊當晚，多位資深軍事指揮官沒有進入安全屋，反而待在自己的家中，成為致命傷。革命衛隊空天部隊司令哈吉扎德（Amir Ali Hajizadeh）將軍及麾下高級參謀人員，更無視不得聚集在一個地點的指令，在德黑蘭一個軍事基地舉行緊急作戰會議，並在以色列襲擊時被一網打盡。

4名伊朗官員表示，伊朗政府直到13日晚間才開始掌握以色列軍事行動造成的破壞規模。該行動始於當天凌晨，目標遍及伊朗境內至少15個地點，包括伊斯法罕、大不里士、伊拉姆、羅雷斯坦、博魯傑爾德、庫姆、阿拉克、烏爾米耶、謝林宮、克爾曼沙阿、哈馬丹和設拉子。

以色列此次行動癱瘓伊朗大部分的國防能力，摧毀雷達和防空系統，切斷取得彈道飛彈庫的管道，重創軍方指揮鏈的高階人物。此外，納坦茲一座重要核子濃縮設施的地面建築也遭到嚴重破壞。

在前述官員與記者分享的私人簡訊中，部分官員憤怒互問：「我們的防空系統在哪裡？」「以色列怎麼能進來，襲擊任何想襲擊的地方，殺死我們的高級指揮官，而我們卻無力阻止？」他們還質疑情報和國防方面的重大失誤，導致伊朗未能預見襲擊的到來及造成的損失。