疑遭飛彈擊中！德黑蘭機場傳爆炸起火 濃煙狂竄

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聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
以色列與伊朗13日開始互相發動空襲，伊朗首都德黑蘭的梅赫拉巴德機場14日凌晨傳出發生火警，現場濃煙滾滾。照片擷取自Ｘ／Iran International English
以色列與伊朗13日開始互相發動空襲，伊朗首都德黑蘭的梅赫拉巴德機場14日凌晨傳出發生火警，現場濃煙滾滾。照片擷取自Ｘ／Iran International English

以色列伊朗13日開始互相發動空襲，法新社記者報導，伊朗首都德黑蘭的梅赫拉巴德機場（Mehrabad Airport）14日凌晨發生火警，現場濃煙滾滾。當地媒體報導，該地區傳出爆炸聲。

以色列時報轉述，當地的伊朗學生通訊社（ISNA）在社群媒體發布影像，面顯示這座位於德黑蘭西部的機場附近冒出濃煙。梅爾通訊社（Mehr）則報導，當地發生「爆炸」。半官方的塔姆辛通訊社（Tamsin）發布一段據稱為梅赫拉巴德機場火警現場的影片，但未作進一步說明。

CNN指出，火警原因尚不清楚，但伊朗的法爾斯通訊社（Fars）指出，有兩枚射彈（projectiles）擊中機場周圍地區。

美聯社報導，梅赫拉巴德機場鄰近伊朗高層領導人所在地，內設一座空軍基地，部署戰鬥機與運輸機。 

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