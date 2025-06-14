以色列「崛起之獅」行動斬首伊朗軍方高層！多人被炸死在床上

以色列對伊朗發動空襲，總理內唐亞胡表示，此次行動已籌畫數月，準備同時打擊伊朗的核子與彈道飛彈計畫。據一位熟知內情的以色列資深安全官員向《華盛頓郵報》透露的未公開細節，當以軍戰機掠過天際，飛向伊朗核子設施和軍事設施之際，秘密突擊小隊、成群武裝無人機和藏有炸藥的普通車輛同步從伊朗腹地的潛伏地點出發，朝向沉睡中的目標前進。

該官員指出，目標包括軍事指揮官、核子科學家、以及伊朗革命衛隊領導人，其中許多人「仍在他們家中的床上」。

據以色列和西方安全官員說法，以及伊朗官方公布的已知傷亡人數聲明，伊朗最高領袖哈米尼核心圈成員，以及核子核子研發團隊的關鍵成員，在破曉前相繼身亡，部分人士顯然死於裝有炸藥的無人機或其他裝置，這些爆裂物在德黑蘭市中心的高層公寓和其他建側面炸出多個大洞。

官員表示，這項代號為「崛起之獅」（Rising Lion）的行動，依賴潛伏在伊朗境內數周甚至數月的秘密情報小組、預先部署的暗藏武器及其他相關能力。

多名伊朗高階官員在攻擊中喪生，包括伊朗革命衛隊指揮官沙拉米、武裝部隊參謀總長巴格瑞、緊急狀態指揮部司令拉希德、革命衛隊航太部隊司令哈吉扎德等人，還有重要的核子科學家。

以色列資深安全官員表示，此次「定點清除」行動屬於整體攻擊計劃的「第一波」，目標是消滅革命衛隊和伊朗政權的「決策者」，而這些人當時「身處我們掌握的位置」。行動範圍在隨後數小時進一步擴大，涵蓋對伊朗核子設施和軍事設施發動發射飛彈和進行空襲。

一位以色列官員表示，他們誘騙伊朗空軍的一些指揮官聚會。他說：「我們展開特定的活動，幫助了解更多有關伊朗軍隊的資訊，然後利用這些資訊來影響他們的行為。我們知道這會導致他們開會。」

以色列對外情報機構摩薩德多年來與以色列國防軍合作，收集了伊朗關鍵領導人物的檔案和住所，此次提前在伊朗境內建立了炸藥無人機基地，探員們還設法將精確武器及秘密突擊隊偷運到伊朗腹地，都奠定了大規模攻擊的基礎。

為了摧毀防空系統，摩薩德秘密部署藏有可以遠程引爆炸藥的車輛進行破壞和擾亂，目標是負責運送飛彈到發射場的卡車，「每摧毀一輛卡車就摧毀四枚飛彈。」

以色列官員警告，斬首行動將持續進行，並說摩薩德已向可能接替罹難者職位的二線指揮官與政權官員傳遞訊息。該官員指出，「有些人收到塞在門縫下的信、有些人或是他們的配偶接到電話。」這些訊息旨在傳達：「我們知道他們在哪裡，也有能力對付他們。」