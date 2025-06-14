以色列國安顧問：伊朗核計畫不可能僅靠武力摧毀
以色列對伊朗軍事與核設施發動空襲後，以色列國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）今天表示不可能僅靠武力摧毀伊朗核計畫，目前也未將政治領袖當成攻擊目標。
綜合法新社報導，哈尼比在以色列12頻道（Channel12）表示：「不可能僅靠武力摧毀核計畫。此舉目的是要讓伊朗人知道，他們必須停止核計畫」。
哈尼比也說，以色列目前不打算針對政治領袖發動攻擊。「伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）和他的人民…目前沒有殺害他們的計畫。」
另一方面，以色列國防軍總參謀長薩米（EyalZamir）在發動攻擊後表示，軍方將持續「全力以赴」以迅速達成目標。
薩米也表示：「我們將面臨艱難時刻，需要為各種規劃的可能情況做好準備，我們在家園前線，必須保持高度的戰備與紀律。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言