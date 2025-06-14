以色列軍方證實伊朗發射飛彈 下令民眾避難

中央社／ 耶路撒冷13日綜合外電報導

以色列軍方今天證實伊朗向以色列發射飛彈，下令民眾前往避難所躲避。

綜合法新社報導，以軍聲明指出，「不久之前，以色列國防軍（IDF）證實有自伊朗向以色列國土發射的飛彈」，民眾應進入避難所，並「留在避難所直到進一步通知」。

以軍今天稍早針對伊朗的伊斯法罕（Isfahan）核設施發動攻擊，並稱已襲擊伊朗各地逾200個目標。

以軍發言人德弗林（Effie Defrin）表示：「我現在能夠證實，我方對伊斯法罕核設施發動攻擊，行動仍正在進行。」

以軍還表示，自今天空襲伊朗以來，攻擊伊朗各地目標已超過200個。

德弗林說：「我們攻擊目標已超過200個，我軍仍在持續攻擊。」

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