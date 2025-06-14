油價應聲大漲 美債、黃金飆升

受到以色列對伊朗發動攻擊，德黑蘭傳出爆炸消息的影響，美股標普五百指數期貨下跌百分之一點四。日股東證指數下跌百分之一點二。美國公債及黃金、日圓等避險資產則飆升。

全球基準油價布倫特原油最新報價上漲百分之四點三至每桶七十二點四美元；美國基準油價西德州中級原油價格則大漲百分之五，報每桶七十一點四美元。路透十三日報導說，這是自二○二二年三月以來，這兩個油價單日最大漲幅。當時則是俄羅斯入侵烏克蘭一個月後。

公債市場在中東緊張升高後全面上漲，十年期美債殖利率下跌四個基點，至百分之四點三二。日圓兌美元升值百分之○點四，報一四二點八九。黃金現貨價格上漲百分之○點七，至每英兩三四一○點九三美元。

布蘭特原油價格十三日漲幅一度超過百分之十二。市場人士原本還擔憂今年油市供過於求，如今立即轉為看漲油價，後續走勢端視伊朗如何回應，以及中東重要能源設施或區域油輪航運是否受波及。

新加坡盛寶金融策略師查納納說，以色列空襲伊朗的消息，重新點燃地緣政治風險溢價。任何（伊朗將）報復的跡象或供應中斷，都將使市場波動性維持高檔，並推升油價與避險資產價格。

澳盛銀行策略師瑞尼則說，此次攻擊主要鎖定伊朗伊斯蘭革命衛隊高層與核科學家，且美國並未（直接）參與，顯示這較像先制攻擊，而非持續性衝突。交易員將密切觀察伊朗的反擊力道，是直接針對以色列或採代理人攻擊。本周末風險極高，原油價格很可能再破一月高點。