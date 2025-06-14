隱瞞以空襲 紐時：美正疏遠盟友

紐約時報分析，鑒於川普政府以關稅及其他措施來挑戰盟友，正顛覆原本的貿易、外交與防務關係，川普正因此疏遠盟友。

例如，義大利外長塔加尼十二日在羅馬和德國外長瓦德福舉行共同記者會時還說，「我不知道以色列是否會攻擊伊朗，沒有蛛絲馬跡。除了美國人已採取的作為，我們並無近期會有（這種）攻擊的跡象」。路透十二日還引述一位義大利官員報導，羅馬目前沒打算減少駐伊朗或中東其他國家的大使館人員。

根據德國總理梅爾茨聲明，以色列總理內唐亞胡直到已對伊朗動手後的十三日上午，才和梅爾茨通話告知此一行動。美媒Axios報導稱，美接獲以色列將襲擊的通知後，十二日有私下通知「部分」盟友。

這凸顯若干美國的西方盟友被美方蒙在鼓裡。除了義、德，英國、澳洲、加拿大、紐西蘭與挪威本周也以「反覆煽動對巴勒斯坦人的暴力行為」為由，制裁兩位以色列強硬派部長，罕見地對以色列在加薩戰爭中的行為採取協調行動。英國、法國和加拿大五月也對以色列發表措詞嚴厲的聲明，譴責加薩持續惡化的人道主義狀況。

不只西方盟友，美國分別在亞洲與中東最重要的盟友日本和沙烏地阿拉伯，十三日也譴責以色列。日本外務大臣岩屋毅表示，「強烈譴責使緊張升高的最新行動。中東和平與穩定對日本極為重要，我們呼籲相關各方保持最大克制，以舒緩緊張」。

沙烏地阿拉伯外交部也聲明，「強烈譴責並痛斥以色列對兄弟之邦伊朗的公然侵略，這些行動破壞伊朗主權及安全，且明顯違反國際法與國際規範」。

有鑑於此，有專家視美國愈來愈離群索居，甚至孤立，自己脫離其過去幾十年建立且主導的國際結構。華府智庫皮特森國際經濟研究所（ＰＩＩＥ）研究員齊克果就指出，在這種情況下，傳統、核心的西方政治和軍事機構正被川普政府忽視或蔑視，歐盟、英國、加拿大和日本也都會尋求加強美國以外其他管道。

紐時分析並指出，事實上這種情況比齊克果認為的還更嚴重，尤其是歐洲國家與加拿大。