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伊朗報復有5招 可能攻擊美基地

聯合報／ 編譯張佑生／綜合報導

綜合外媒報導，伊朗報復以色列的方式至少可能有五種，包括以飛彈攻擊美國的中東基地；攻擊區域內油田；封鎖波斯灣航運；直接攻擊以色列；運用葉門武裝團體青年運動等代理人。

首先，伊朗擁有數千枚中程彈道飛彈，可擊中分散在區域內美軍基地，包括鄰國伊拉克的基地，以及卡達的阿勒烏代德空軍基地。二○二○年在伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）指揮官蘇萊曼尼被美無人機擊斃後，伊朗就報復攻擊伊拉克境內美軍基地。

其次，中東生產全球約三成的石油，其中大多來自沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和科威特。二○一九年一次被沙烏地阿拉伯指控由伊朗資助的飛彈和無人機攻擊油田設施，一度使沙烏地阿拉伯石油產量減半，導致全球供應減少百分之五。

此後伊朗雖與沙烏地阿拉伯及其他國家關係有所改善，但德黑蘭曾暗示，若其核設施受攻擊，可能針對區域內國家的油田。

其三，波斯灣是石油運輸的關鍵通道，尤其是荷莫茲海峽，故中東衝突很可能導致航運停止。英國海事貿易行動辦公室（ＵＫＭＴＯ）已建議在附近航行的船舶保持警覺；伊朗過去曾藉由炸毀船隻來對其他波灣國家和美國施壓。

其四，伊朗早就揚言，若以色列攻擊其核設施，就會報復以色列。去年十月，為了報復以色列轟炸伊朗飛彈生產設施和防空系統，伊朗向以色列發射大批飛彈。這些飛彈大多被以色列防空系統攔截，以方並獲美國、英國和法國支持，但仍有飛彈突破以色列防空網，落在距以色列軍情機構摩薩德總部僅數百公尺的Ｆ-３５戰機機場。

其五，數十年來伊朗重要的代理人黎巴嫩真主黨，一直是對以色列的嚇阻力量。然而真主黨及加薩的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯已受重創，伊朗在葉門武裝團體青年運動，仍定期向以色列發射飛彈。

德黑蘭 彈道飛彈 哈瑪斯 伊朗 以色列

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