聽新聞
0:00 / 0:00

籌畫數月…以控伊正加速研發核彈「空襲別無選擇」

聯合報／ 編譯茅毅、廖振堯／綜合報導

以色列伊朗發動空襲，以色列總理內唐亞胡說，以色列已籌畫數月。一位以色列國防軍指稱，近幾周，以軍掌握到的跡象顯示，伊朗正加速研發核彈，而以色列對伊朗發展核武進度的掌握程度，將隨時間而愈來愈受限，「我們（以色列）正處於一個戰略機會之窗，接近無可回頭的臨界點，我們別無選擇，只能採取行動」。

一位知情人士說，美國十二日私下通知幾個盟國，以色列即將發動空襲，並表明美國「未參與其中」。該報導稱，川普政府曾明確告知以色列，美方不會參與對伊朗核計畫的任何軍事打擊行動。然而美國過去曾協助以色列防禦伊朗報復，這次很可能還是會協助。

川普政府和以色列官員此前表示，若伊朗拒絕美國提議的新伊核協議，包括嚴格限制伊朗核計畫的權利，那以色列就會攻擊伊朗。

內唐亞胡直言，以色列已籌畫數月，準備同時打擊伊朗的核子與彈道飛彈計畫。他宣稱，伊朗在核計畫上採取了前所未有的舉措，並迅速累積了大量彈道飛彈庫存，以色列正試圖徹底清除這兩項威脅。以色列也告知美方，會觀察美國與伊朗自四月以來已舉行五輪的核談判進展。

另據兩位美國官員透露，內唐亞胡九日曾與川普通話，提出發動襲擊的可能性。美國十一日宣布，已下令非必要人員撤出駐伊拉克大使館，並准許美軍軍眷從波斯灣地區的基地返美。

彈道飛彈 內唐亞胡 伊朗 以色列

延伸閱讀

給過1次又1次機會 川普警告：伊朗必須在一切化為烏有前達成協議

以色列空襲伊朗…重挫川普和平使者抱負 分析示警恐釀全面戰爭

分析師警告3大衝擊今夏襲擊美債 川普欽定Fed新主席只是其一

以色列致命空襲伊朗 川普喊話放棄核發展：下波攻擊更殘暴

相關新聞

以色列空襲後…伊朗宣布退出與美核談判 官員強硬回應：毫無意義

伊朗政府13日透過官媒宣布，將不會出席原定15日與美國在中東國家阿曼進行的第6輪核談判，直到再做通知。

中東大戰一觸即發 伊朗怒轟以國「形同宣戰」：面臨悲慘痛苦的命運

以色列軍方攻擊包括伊朗核設施等約100個目標，擊斃伊朗武裝部隊首長及頂尖核子科學家等要員。伊朗今天稱以色列這波攻擊形同「...

空襲伊朗後又有動作 以色列宣布關閉全球使館「別展示猶太標誌」

以色列13日凌晨展開「崛起之獅行動」（Rising Lion），空襲伊朗多處軍事基地與核設施。路透報導，以色列對伊朗發動...

以色列空襲伊朗！猛轟核設施和軍事基地 各國反應一次看

以色列猛烈轟炸伊朗，襲擊包括核設施和軍事基地等100個目標，並擊斃包括核子科學家和武裝部隊參謀總長在內的高階官員後，世界...

以色列空襲伊朗…重挫川普和平使者抱負 分析示警恐釀全面戰爭

美國總統川普在競選期間承諾消弭全球最劇烈衝突，開創世界和平。但他就職將近5個月後，以色列攻擊伊朗、加薩走廊和烏克蘭流血沒...

油價應聲大漲 美債、黃金飆升

受到以色列對伊朗發動攻擊，德黑蘭傳出爆炸消息的影響，美股標普五百指數期貨下跌百分之一點四。日股東證指數下跌百分之一點二。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。