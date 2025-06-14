籌畫數月…以控伊正加速研發核彈「空襲別無選擇」

以色列對伊朗發動空襲，以色列總理內唐亞胡說，以色列已籌畫數月。一位以色列國防軍指稱，近幾周，以軍掌握到的跡象顯示，伊朗正加速研發核彈，而以色列對伊朗發展核武進度的掌握程度，將隨時間而愈來愈受限，「我們（以色列）正處於一個戰略機會之窗，接近無可回頭的臨界點，我們別無選擇，只能採取行動」。

一位知情人士說，美國十二日私下通知幾個盟國，以色列即將發動空襲，並表明美國「未參與其中」。該報導稱，川普政府曾明確告知以色列，美方不會參與對伊朗核計畫的任何軍事打擊行動。然而美國過去曾協助以色列防禦伊朗報復，這次很可能還是會協助。

川普政府和以色列官員此前表示，若伊朗拒絕美國提議的新伊核協議，包括嚴格限制伊朗核計畫的權利，那以色列就會攻擊伊朗。

內唐亞胡直言，以色列已籌畫數月，準備同時打擊伊朗的核子與彈道飛彈計畫。他宣稱，伊朗在核計畫上採取了前所未有的舉措，並迅速累積了大量彈道飛彈庫存，以色列正試圖徹底清除這兩項威脅。以色列也告知美方，會觀察美國與伊朗自四月以來已舉行五輪的核談判進展。

另據兩位美國官員透露，內唐亞胡九日曾與川普通話，提出發動襲擊的可能性。美國十一日宣布，已下令非必要人員撤出駐伊拉克大使館，並准許美軍軍眷從波斯灣地區的基地返美。