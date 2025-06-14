以色列空襲德黑蘭 伊朗官媒：當地已有78死329傷
伊朗國營媒體努爾新聞（Nour News）今天報導，以色列於夜間對首都德黑蘭所在的德黑蘭省（Tehran province）發動空襲，目前已造成78人喪命、329人受傷。
英國廣播公司（BBC）報導，努爾新聞在通訊軟體Telegram發文指出，前述的傷亡數字是非官方數據；這些數字也尚未獲得獨立查核。
另外，兩位消息人士告訴路透社，在以色列今天稍早對伊朗境內多個地區發動的攻擊中，至少有20名伊朗高階軍事指揮官遭擊斃。
消息人士稱，其中包括伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官沙拉米（Hossein Salami）、革命衛隊航太部隊指揮官哈吉薩達（Amir Ali Hajizadeh）等人。
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