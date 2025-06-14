以色列空襲德黑蘭 伊朗官媒：當地已有78死329傷

以色列十三日凌晨空襲數十個伊朗目標，包括伊斯法罕省重要鈾濃縮核設施在內，並擊斃多位伊朗軍事高層及核科學家。美國總統川普表示，在以色列發動攻擊前就已得知相關計畫，並強調伊朗不能擁有核彈。伊朗十三日下午則透過官媒宣布，將退出原定十五日在阿曼舉行的伊美第六輪核談判。

2025-06-14 00:07