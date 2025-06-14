華爾街日報：川普稱美國事前知道以色列攻擊伊朗計畫
美國「華爾街日報」今天報導，美國總統川普受訪時表示，他和其團隊事前知道以色列要攻擊伊朗的計畫。
路透社報導，根據「華爾街日報」（The Wall StreetJournal）的說法，川普（Donald Trump）受訪時被問到美國在這場攻擊前收到哪種提醒，他回答：「提醒？不是提醒，而是我們知道發生的是什麼事。」
據華爾街日報報導，川普還說他昨天已與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通過話，今天打算再次與對方通話；川普並表示，這場行動「委婉來說非常成功」。
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