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以色列發動空襲 哈瑪斯聲援伊朗：他們為支持巴勒斯坦付出代價

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁．卡薩姆旅的發言人烏貝達（中）2019年11月在加薩走廊南部出席反以色列軍事活動。圖／路透
哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁．卡薩姆旅的發言人烏貝達（中）2019年11月在加薩走廊南部出席反以色列軍事活動。圖／路透

以色列12日深夜至13日對伊朗發動數波空襲。英國天空新聞報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯談及此事表示，伊朗正為支持他們「付出代價」。

哈瑪斯多次感謝伊朗在他們和以色列發生衝突期間所提供的支持。哈瑪斯在一份聲明中表示：「伊朗今天為其堅定支持巴勒斯坦和其抵抗行動付出代價。」

哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁．卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）的發言人烏貝達（Abu Ubaida）補充，組織將會支持伊朗。他說：「如果猶太復國主義敵人認為，這些背信棄義的襲擊能破壞反抗陣線，或鞏固這個地區脆弱實體的支柱，那完全是自欺欺人。相反地，它持續犯下一連串戰略錯誤，這會讓它們接近不可避免的滅亡，如果這是天意的話。」

巴勒斯坦 哈瑪斯 伊朗 以色列

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