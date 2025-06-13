快訊

中東戰雲密布！市場避險需求增加 美股道瓊早盤挫逾600點

雨炸高雄畫面曝！她搭小黃上班笑「岸上好多人」 1.8萬人按讚

聽新聞
0:00 / 0:00

給過1次又1次機會 川普警告：伊朗必須在一切化為烏有前達成協議

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普12日在白宮南草坪舉行的國會野餐會發言。美聯社
美國總統川普12日在白宮南草坪舉行的國會野餐會發言。美聯社

以色列13日凌晨展開「崛起之獅行動」（Rising Lion），空襲伊朗多處軍事基地與核設施。美國總統川普受訪表示，他事先知道以色列襲擊伊朗的計畫，但明確表示美軍並未參與此行動。川普稍早又在自家社群媒體平台「真實社群」（truth social）發文，稱自己給過伊朗一次又一次機會，但就是無法達成協議，警告伊朗在一切化為烏有前必須達成協議。

川普的貼文寫道，給過伊朗一次又一次機會達成協議，我用最強烈的語氣告訴他們，「就這麼做吧」。他指出，但無論伊朗如何努力地嘗試，無論他們有多麼接近達成協議，就是無法達成。

川普在貼文中表示：「我告訴他們後果遠比他們所知、所預料，以及所被告知的還糟糕。美國製造世界最佳、最致命的軍事裝備，以色列也擁有很多這種裝備，且還會擁有更多，他們還知道如何使用。」

川普又說：「某些伊朗強硬派言詞勇敢無畏，但他們不知道將發生什麼事。如今他們都死了，狀況只會變得更糟！當地已經發生重大傷亡和破壞，但仍有時間結束這場屠殺，及接下來已經計畫好、更殘酷的襲擊。伊朗必須在一切化為烏有前達成協議，拯救曾經的伊朗帝國。不要再有更多死亡，不要再有更多破壞。在一切太遲之前採取行動，上帝保佑你們所有人！」

美國 川普 伊朗 以色列

延伸閱讀

有何看點？川普在華盛頓盛大閱兵 各地將舉行「No Kings」示威

以色列空襲伊朗…重挫川普和平使者抱負 分析示警恐釀全面戰爭

分析師警告3大衝擊今夏襲擊美債 川普欽定Fed新主席只是其一

以色列致命空襲伊朗 川普喊話放棄核發展：下波攻擊更殘暴

相關新聞

以色列空襲後…伊朗宣布退出與美核談判 官員強硬回應：毫無意義

伊朗政府13日透過官媒宣布，將不會出席原定15日與美國在中東國家阿曼進行的第6輪核談判，直到再做通知。

中東大戰一觸即發 伊朗怒轟以國「形同宣戰」：面臨悲慘痛苦的命運

以色列軍方攻擊包括伊朗核設施等約100個目標，擊斃伊朗武裝部隊首長及頂尖核子科學家等要員。伊朗今天稱以色列這波攻擊形同「...

空襲伊朗後又有動作 以色列宣布關閉全球使館「別展示猶太標誌」

以色列13日凌晨展開「崛起之獅行動」（Rising Lion），空襲伊朗多處軍事基地與核設施。路透報導，以色列對伊朗發動...

以色列空襲伊朗！猛轟核設施和軍事基地 各國反應一次看

以色列猛烈轟炸伊朗，襲擊包括核設施和軍事基地等100個目標，並擊斃包括核子科學家和武裝部隊參謀總長在內的高階官員後，世界...

以色列空襲伊朗…重挫川普和平使者抱負 分析示警恐釀全面戰爭

美國總統川普在競選期間承諾消弭全球最劇烈衝突，開創世界和平。但他就職將近5個月後，以色列攻擊伊朗、加薩走廊和烏克蘭流血沒...

給過1次又1次機會 川普警告：伊朗必須在一切化為烏有前達成協議

以色列13日凌晨展開「崛起之獅行動」（Rising Lion），空襲伊朗多處軍事基地與核設施。美國總統川普受訪表示，他事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。