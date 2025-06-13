給過1次又1次機會 川普警告：伊朗必須在一切化為烏有前達成協議

以色列13日凌晨展開「崛起之獅行動」（Rising Lion），空襲伊朗多處軍事基地與核設施。美國總統川普受訪表示，他事先知道以色列襲擊伊朗的計畫，但明確表示美軍並未參與此行動。川普稍早又在自家社群媒體平台「真實社群」（truth social）發文，稱自己給過伊朗一次又一次機會，但就是無法達成協議，警告伊朗在一切化為烏有前必須達成協議。

川普的貼文寫道，給過伊朗一次又一次機會達成協議，我用最強烈的語氣告訴他們，「就這麼做吧」。他指出，但無論伊朗如何努力地嘗試，無論他們有多麼接近達成協議，就是無法達成。

川普在貼文中表示：「我告訴他們後果遠比他們所知、所預料，以及所被告知的還糟糕。美國製造世界最佳、最致命的軍事裝備，以色列也擁有很多這種裝備，且還會擁有更多，他們還知道如何使用。」

川普又說：「某些伊朗強硬派言詞勇敢無畏，但他們不知道將發生什麼事。如今他們都死了，狀況只會變得更糟！當地已經發生重大傷亡和破壞，但仍有時間結束這場屠殺，及接下來已經計畫好、更殘酷的襲擊。伊朗必須在一切化為烏有前達成協議，拯救曾經的伊朗帝國。不要再有更多死亡，不要再有更多破壞。在一切太遲之前採取行動，上帝保佑你們所有人！」