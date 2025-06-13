聽新聞
0:00 / 0:00
空襲伊朗後又有動作 以色列宣布關閉全球使館「別展示猶太標誌」
以色列13日凌晨展開「崛起之獅行動」（Rising Lion），空襲伊朗多處軍事基地與核設施。路透報導，以色列對伊朗發動大規模空襲後又有動作，該國大使館網站13日發布聲明稱，將關閉全球各地以國大使館，並敦促各地以國公民保持警惕，不要在公共場合展示猶太或以色列標誌。
這份聲明表示，以色列將不會提供領事服務，並敦促公民若遭遇敵對行動時和當地安全部門合作。
聲明沒有透露大使館具體會關閉多久。聲明中寫道：「鑑於最近的事態發展，以色列駐世界各地使館將關閉，並且不會提供領事服務。」
以色列駐德國柏林使館的一位工作人員接起了電話，但沒有提供進一步細節。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言