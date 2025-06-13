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空襲伊朗後又有動作 以色列宣布關閉全球使館「別展示猶太標誌」

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
以色列國旗去年12月在以色列駐愛爾蘭都柏林大使館外飄揚。路透
以色列國旗去年12月在以色列駐愛爾蘭都柏林大使館外飄揚。路透

以色列13日凌晨展開「崛起之獅行動」（Rising Lion），空襲伊朗多處軍事基地與核設施。路透報導，以色列對伊朗發動大規模空襲後又有動作，該國大使館網站13日發布聲明稱，將關閉全球各地以國大使館，並敦促各地以國公民保持警惕，不要在公共場合展示猶太或以色列標誌。

這份聲明表示，以色列將不會提供領事服務，並敦促公民若遭遇敵對行動時和當地安全部門合作。

聲明沒有透露大使館具體會關閉多久。聲明中寫道：「鑑於最近的事態發展，以色列駐世界各地使館將關閉，並且不會提供領事服務。」

以色列駐德國柏林使館的一位工作人員接起了電話，但沒有提供進一步細節。

空襲 猶太 大使館 伊朗 以色列

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