空襲伊朗後又有動作 以色列宣布關閉全球使館「別展示猶太標誌」

以色列13日凌晨展開「崛起之獅行動」（Rising Lion），空襲伊朗多處軍事基地與核設施。路透報導，以色列對伊朗發動大規模空襲後又有動作，該國大使館網站13日發布聲明稱，將關閉全球各地以國大使館，並敦促各地以國公民保持警惕，不要在公共場合展示猶太或以色列標誌。

這份聲明表示，以色列將不會提供領事服務，並敦促公民若遭遇敵對行動時和當地安全部門合作。

聲明沒有透露大使館具體會關閉多久。聲明中寫道：「鑑於最近的事態發展，以色列駐世界各地使館將關閉，並且不會提供領事服務。」

以色列駐德國柏林使館的一位工作人員接起了電話，但沒有提供進一步細節。