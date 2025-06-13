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中東大戰一觸即發 伊朗怒轟以國「形同宣戰」：面臨悲慘痛苦的命運

中央社／ 德黑蘭13日綜合外電報導
以色列軍方攻擊包括伊朗核設施等約100個目標，擊斃伊朗武裝部隊首長及頂尖核子科學家等要員。 法新社
以色列軍方攻擊包括伊朗核設施等約100個目標，擊斃伊朗武裝部隊首長及頂尖核子科學家等要員。 法新社

以色列軍方攻擊包括伊朗核設施等約100個目標，擊斃伊朗武裝部隊首長及頂尖核子科學家等要員。伊朗今天稱以色列這波攻擊形同「宣戰」。

法新社報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）警告，以色列將因為這次攻擊面臨「悲慘且痛苦」的命運。伊朗軍方則表示，伊朗對以色列的回應「沒有極限」。

伊朗外交部指出，外長阿拉奇（Abbas Araghchi）致函聯合國，以「宣戰」形容以色列的攻擊，並「呼籲安全理事會（Security Council）立即處理這個問題」。

以色列宣稱，他們在當地時間今天凌晨空襲包括核設施在內的數十個伊朗目標，擊斃多名伊朗軍事高層與核子科學家。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）說，以色列今天對伊朗的一波攻擊「非常成功」，這還只是對付伊朗廣泛行動的序幕。以軍表示，伊朗朝以色列出動約100架無人機，以軍全力進行攔截。

伊朗國營電視台報導，以色列襲擊導致伊朗武裝部隊參謀總長巴格瑞（Mohammad Bagheri）喪命。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官沙拉米（Hossein Salami）也遭擊斃。

空襲 科學家 參謀總長 伊朗 以色列

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