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以伊區域緊張情勢升溫 外交部旅遊警示調升為紅色

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部密切關注6月13日以色列攻擊伊朗軍事設施，以及目前以色列進入全國緊急狀態並關閉領空等局勢，因應區域緊張情勢急速升高，外交部調升以色列及伊朗的旅遊警示等級，調整為第四級「紅色儘速離境，並依據相關調整，暫緩執行台以度假打工計畫，呼籲國人近期避免前往相關國家商旅。

外交部指出，另經我國駐以色列代表處聯繫瞭解，目前我國旅以台僑、國人及駐處員眷約283人，伊朗則約有7位國人，目前均安。相關駐處將續與當地國人保持密切聯繫，以分享即時資訊並提供必要協助。

外交部表示，將持續密切關注情勢發展，並依據實際情況滾動式調整旅遊警示等資訊。國人在以色列如果遇到急難或緊急事故，請撥打我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；或在伊朗遇到急難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-6453018/ 050-6453018；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得及時協助。

旅遊警示 外交部 伊朗 以色列

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