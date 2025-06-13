以色列空襲伊朗 瑞典總理憂歐洲恐攻威脅升高

以色列針對伊朗核設施與軍事基地空襲，可能升級為中東地區全面戰爭，瑞典總理克里斯特森表示，這可能會讓歐洲境內的恐怖攻擊威脅升高，他呼籲各方降低衝突，透過談判解決問題。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）13日跟北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）舉行雙邊會議，在記者會上他表示，中東的局勢已經相當緊張，這次的空襲可能讓中東區域的狀況更加嚴峻。

他說，國際社會目前對於伊朗不得發展核武有相當的共識，因為這不只會威脅中東地區，整個世界都會被影響。

他表示，瑞典跟歐盟都已經清楚表達，伊朗問題應該回到談判桌上解決。

他也說，目前在中東地區，特別是在加薩地區發生的衝突，已經在世界各地包括歐洲地區，造成許多擔憂與不確定性。這次衝突更有可能讓歐洲境內的恐怖攻擊或是其他的危險行動威脅更加升高。

呂特也在記者會上表示，未來24至48小時情勢會如何發展很難預料，但北約的許多盟國包括美國都會盡力盡快地將衝突降低，這是北約的首要責任。

瑞典外交部長斯典尼嘉德（Maria MalmerStenergard）表示，這次攻擊讓已經相當緊張且不穩定的中東區域和平與安全帶來嚴重威脅，瑞典政府呼籲各方避免升高衝突，外交部也密切關注衝突發展。

瑞典前總理、前外交部長畢爾德（Carl Bildt）在個人社群媒體X上表示，雖然美國總統川普（DonaldTrump）真心希望避免戰爭，但以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）不願意見到雙方達成共識，因此在下一輪談判前發動空襲。

畢爾德在發文中寫到，「現在是戰爭，不是和平。由尼坦雅胡做主」。

美國總統川普12日曾公開反對以色列打擊伊朗核設施，表示他仍相信能與伊朗達成核子協議。然而幾小時後，以色列官員就宣布開始攻擊伊朗的核設施、軍事總部、軍事指揮官、伊朗官員和核子科學家等目標。

川普的中東事務特使魏科夫（Steve Witkoff）15日預定在阿曼與伊朗針對伊朗核計畫進行第6輪談判。