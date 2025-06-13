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以色列致命空襲伊朗 川普喊話放棄核發展：下波攻擊更殘暴

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。(歐新社)
美國總統川普。(歐新社)

以色列12日率先向伊朗發動攻擊，鎖定打擊伊朗的核子設施和長程飛彈能力，美國總統川普13日發文向伊朗喊話，稱還有時間達成協議，否則以色列下一波攻擊會更加殘暴。

川普13日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他不斷給伊朗機會達成協議，要求他們要這麼做，但無論伊朗多努力，或多接近達成協議，伊朗最後就是無法做到。

川普說，他已經告訴伊朗沒有達成協議的結果會遠比他們想像的還要糟糕，尤其美國製造世界上最先進、致命的軍事裝備，而以色列擁有許多美軍的裝備，而且以軍懂得如何運用這些武器。

川普說，伊朗有部分強硬派，他們雖然發言很勇敢，卻不知道未來會發生的事情，而他們現在全部都罹難了；川普說，情況只會變得更糟糕。

川普說，以色列的攻擊已經造成很多死亡和損毀，但伊朗現在還有時間讓這場屠殺結束，稱以色列已經計畫好下一次攻擊，其殘暴程度遠比這一次來得嚴重；川普呼籲伊朗必須及時，須趕在失去一切以前達成協議。川普日前已對外說明，伊朗不能擁有任何核武

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