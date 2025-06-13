伊朗軍事高層遭以軍擊斃 最高領袖隨即任命接任者
在以色列空襲擊斃伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官及武裝部隊首長後，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天隨即任命他們的接任者。
法新社報導，哈米尼分別頒布命令，任命帕克波爾（Mohammad Pakpour）接替伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官沙拉米（Hossein Salami），並且任命墨沙維（Abdolrahim Mousavi）接替伊朗武裝部隊參謀總長巴格瑞（Mohammad Bagheri）。
根據伊朗半官方的塔斯尼姆（Tasnim）通訊社報導，沙拉米於德黑蘭的空襲中陣亡。身為革命衛隊指揮官，沙拉米協助主導與伊朗代理人之間的關係，包括黎巴嫩真主黨（Hezbollah）武裝組織。
據兩名熟悉以色列空襲初步評估的五角大廈官員表示，以色列成功擊斃巴格瑞及多名革命衛隊指揮高層、參與核計畫頂尖科學家的機率極高。
根據伊朗官方媒體報導，兩位著名核子科學家特赫蘭奇（Mohammad Mehdi Tehranchi）、阿巴西（Fereydoun Abbasi）於以色列的斬首行動中喪生；另有報導指代表伊朗最高領袖主持核談判的夏卡尼（AliShamkhani）於住家遭空襲時重傷，已送往德黑蘭的醫院救治。
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