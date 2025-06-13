以色列攻擊伊朗 菲律賓大使館發安全通告籲僑民勿外出

以色列今天凌晨證實開始攻擊伊朗，菲律賓駐以色列大使館建議僑民待在家中，並且遵守以色列政府的安全規定。

菲律賓駐以色列大使館今天發布安全通告，稱以色列國防軍（IDF）「後方司令部」（Home Front Command）宣布13日凌晨3時至14日晚間8時為「基本活動」狀態（Essential Activity status），菲律賓僑民宜待在家中勿出門，並做好進防空洞及避難所的準備。

在「基本活動」狀態之下，以色列全國停工、停課，並且禁止各種形式的集會。

菲律賓駐以色列大使館也要求菲律賓僑民遵守以色列政府的安全規定、大使館的安全通告，同時關注可信來源的新聞報導。

以色列今天以清除伊朗核武威脅為由，對伊朗發動數十波空襲，目標鎖定核子和軍事設施，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，這場行動將「持續進行，直到達成目標」。

另一方面，菲律賓駐伊拉克大使館12日也以「區域緊張升級」為由，勸告菲律賓人若非必要，應避免前往伊拉克，已身在伊拉克的菲律賓僑民則應避免前往公共場所，隨時注意自身安全。

外媒報導，美國顧及安全疑慮，正在減少駐伊拉克大使館的人員。

美國總統川普多次威脅，如果外交手段無法解決德黑蘭核計畫爭端，將轟炸伊朗核設施，伊朗國防官員11日回嗆，如果衝突發生，將攻擊區域內的美軍基地，而美國在伊拉克就設有多座軍事基地。

菲律賓外交部自2021年起就已把伊拉克列為3級旅遊警示地區；這是菲律賓外交部第2高的旅遊警示等級，意味著這個國家的特定地區正陷於暴力衝突狀態，僑民宜自動離境。