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以色列空襲伊朗 日本強烈譴責並呼籲各方克制

中央社／ 東京13日綜合外電報導
日本外相岩屋毅。 法新社
日本外相岩屋毅。 法新社

日本外務大臣岩屋毅今天在東京向記者表示，日本「強烈」譴責以色列伊朗發動的空襲，並呼籲各方保持克制。

法新社報導，岩屋毅說道：「我們強烈譴責使局勢升溫的最新行動。中東地區的和平與穩定對日本極為重要，我們呼籲所有相關各方保持最大克制，讓局勢降溫。」

沙烏地阿拉伯曾經是伊朗的競爭對手，但兩國大約兩年前和解，利雅德當局如今譴責以色列稍早對伊朗核子及軍事設施發動的一波空襲。

沙烏地外交部透過聲明指出：「沙烏地阿拉伯王國強烈譴責並痛斥以色列對兄弟之邦伊朗伊斯蘭共和國的公然侵略，這些行動破壞伊朗的主權及安全，且明顯違反國際法與國際規範。」

擔任核談判調解方的阿曼同樣譴責以色列對伊朗發動攻擊，稱此舉是「危險的升級」。

阿曼國營媒體報導，阿曼認為此舉是危險的升級，還呼籲「國際社會採取明確且堅定立場，以制止這種危險做法，因為這恐會排除外交解決途徑，並危及該地區的安全穩定」。

空襲 日本 伊朗 以色列

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