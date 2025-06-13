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以色列空襲後果嚴重 陸外交部：反對侵犯伊朗主權

中央社／ 台北13日電

針對以色列大舉空襲伊朗，中國外交部發言人林劍今天說，中方對以色列襲擊伊朗可能帶來的嚴重後果深感擔憂，反對侵犯伊朗主權安全和領土完整。中方呼籲有關各方多做有利於促進地區和平穩定的事，並願為推動局勢緩和發揮建設性作用。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，林劍在回答媒體提問時，作上述表示。

林劍說，中方高度關注以色列襲擊伊朗，對有關行動可能帶來的嚴重後果深感擔憂。中方反對侵犯伊朗主權安全和領土完整，反對激化矛盾、擴大衝突。地區局勢再度驟然升溫，不符合任何一方利益。

他提到，中方呼籲有關各方多做有利於促進地區和平穩定的事，避免緊張事態進一步升級。中方願為推動局勢緩和發揮建設性作用。

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