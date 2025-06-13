川普稱早知以攻伊計畫 強調德黑蘭不能擁核

福斯新聞頻道（Fox News Channel）報導，美國總統川普表示，他在以色列對伊朗發動攻擊前就已得知相關計畫，並強調德黑蘭「不能擁有核子炸彈」。

川普說：「伊朗不能擁有核彈，我們希望能重返談判桌。我們拭目以待，有幾位領導層的人不會再位居要職了。」

川普近日已與以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）進行多次通話。

川普政府聯繫至少一個主要中東盟友，告知對方以色列將發動攻擊，但強調美國並未參與其中。

川普正密切關注任何報復行動，美軍中央司令部（CENTCOM）已處於高度戒備。他指出，如果伊朗進行報復，美國已準備好保護自身安全及捍衛以色列。

川普說，他希望伊朗能重返談判桌。

近幾週來，美國已補給飛彈防禦系統「鐵穹」（Iron Dome）飛彈。美方官員已證實，以色列的空襲已擊斃數名伊朗高層人物。