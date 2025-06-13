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以色列空襲只是暖身 伊朗剩多少實力反擊？

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
伊朗革命衛隊司令官薩拉米（中）在以色列13日空襲中喪命。歐新社
伊朗革命衛隊司令官薩拉米（中）在以色列13日空襲中喪命。歐新社

美國總統川普12日在白宮答記者提問時說，以色列可能會襲擊伊朗，中東存在發生大規模衝突的風險。川普說，他「不想說（襲擊）迫在眉睫，但「很可能不久後就會發生」。他還說：「伊朗不能擁有核武。」

川普同時表示，他不希望以色列在美伊就伊朗核問題舉行談判期間採取軍事行動，這會「毀掉」談判。其實，由以色列動手，也是幫美國累積籌碼，迫使伊朗在談判桌讓步。

12日早些時候，國際原子能機構理事會通過決議，認定伊朗「違反其核不擴散義務」。這個決議的時機巧妙，等於替以色列空襲提供正當性。伊朗外交部和伊朗原子能組織就此發表聯合聲明，譴責該決議的通過是「出於政治目的，缺乏技術和法律基礎」。

伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令薩拉米12日表示，伊朗已作好充分準備以應對「任何情況」。他同時警告「敵人」不要誤判形勢，要慎重考慮其措施的後果。結果，薩拉米本人在以色列第一波空襲喪命，以色列鎖定伊朗司令部及飛彈與無人機基地，就是要斬首並摧毀伊朗反擊的能力。

川普證實以色列動手前有先知會華府，另一個被知會的對象推測是沙烏地阿拉伯。以色列開了頭，並且準備持續數周，現在的問題是美國是否會被拖下水。美軍在中東駐軍4萬人，可以被攻擊的地點很多。只是，功力大廢的伊朗，有這本事嗎？

伊朗 以色列

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