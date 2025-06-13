內唐亞胡讚對伊朗突襲式開場攻勢「非常成功」 以國準備承受反擊

以色列時報報導，以色列總理內唐亞胡表示，對伊朗發動的突襲式開場攻勢「非常成功」。

內唐亞胡在影片聲明中表示：「我們打擊了高層指揮部，打擊推進核武研發的資深科學家，也打擊核子設施。」他繼續說道：「我們正在取得一項又一項的成果，但我知道，你們也知道，沒有哪場戰爭是輕鬆的。」

內唐亞胡警告，以色列人可能必須在避難所中待上「比我們迄今為止習慣更長的時間」。

2名以色列官員告訴路透，以色列正準備應對未來數小時內可能來自伊朗的回應。據官員透露，伊朗的反擊可能包括發射數百枚彈道飛彈。

另一位以國官員向以色列時報透露，美國至少提前一週就已知悉這項計畫行動，並表示以美兩國「持續緊密合作」(continuously involved)。

美國總統川普稍早告訴福斯新聞主播拜爾，如果伊朗進行報復，美國將協助保衛以色列。該以國官員表示，美方正努力重建先前對抗伊朗攻擊以色列的區域聯盟，但以方預期部分伊朗飛彈仍可能突破防線，民眾據報正紛紛湧向超市囤貨。