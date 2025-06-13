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以色列襲擊伊朗 川普承認事先知情、重申美國未參與

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普12日在白宮南草坪參加國會野餐會。歐新社
美國總統川普12日在白宮南草坪參加國會野餐會。歐新社

BBC報導，美國總統川普剛剛接受福斯新聞採訪，談及以色列襲擊伊朗時表示，他事先知道以方計劃，但明確表示美軍並未參與此行動。同時重申，希望伊朗將繼續與美國就遏制核子計畫進行談判。

川普告訴福斯新聞：「伊朗不能擁有核彈，我們希望能重返談判桌，我們會看看。」還說：「領導階層裡有好幾個人不會回去了」，並指出美國已確認多名伊朗領導人已在此次襲擊中喪生。

川普表示，他的政府在襲擊發生前，已與一個重要的中東盟友取得聯繫，並且告知此事，但沒有透露是哪個國家。

一名美國官員告訴路透，他們仍預期15日與伊朗的核子談判將在阿曼繼續進行。

伊朗 以色列

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