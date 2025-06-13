以軍展開第三波空襲 伊朗最高領袖：「猶太復國主義政權」將自食惡果
半島電視台報導，伊朗官媒伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）刊登伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的聲明，稱以色列必須為「苦澀且痛苦」的命運做好準備。
據轉述，哈米尼的聲明指出，「猶太復國主義（Zionist）政權今天拂曉在我們摯愛的國家伸出骯髒血腥的雙手犯下罪行，並通過襲擊居民區暴露比以往更加邪惡的本質。該政權必須承受嚴厲的懲罰。」
聲明承認，數名指揮官和科學家在敵方襲擊中「成為烈士」(were martyred)，但繼任者和同事將立即恢復工作，最後寫道：「憑藉這一罪行，猶太復國主義政權為自己準備了苦澀且痛苦的命運，且必將自食惡果。」
路透稍早報導，一名安全部門消息人士透露，以色列凌晨襲擊伊朗後，哈米尼仍然健在，並持續獲得有關局勢的最新簡報。
此外，紐約時報引述2位不具名伊朗官員報導，以色列戰機已經展開第三波空襲，目標鎖定雷達與防空系統。
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