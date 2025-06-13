不只空襲！以色列情報機構「摩薩德」深入伊朗境內進行秘密破壞

以色列12日深夜至13日凌晨空襲伊朗，但根據以色列媒體報導，以國情報機構「摩薩德」（Mossad）也在伊朗境內策劃一系列秘密行動。

據衛報轉述，i24外交記者史坦（Amichai Stein）報導：「這些任務旨在削弱伊朗的戰略飛彈系統及防空能力。」Axios記者拉維德（Barak Ravid）則在「X」表示，這些秘密破壞任務「深入伊朗境內」。

Senior Israeli official: Alongside extensive airstrikes by the Israeli Air Force, the Mossad led a series of covert sabotage operations deep inside Iran. These operations were aimed at damaging Iran’s strategic missile sites and its air defense capabilities https://t.co/Ba5Vn386gD — Barak Ravid (@BarakRavid) 2025年6月13日

半島電視台轉述，以色列媒體也有多篇報導和官員洩密指出，不僅伊朗革命衛隊最高領導人遭遇刺殺，還有大量資深軍事指揮官、知名學者和核子科學家遇襲。記者指出，這是一場規模極大的攻擊，不僅針對軍事設施，更鎖定那些可能決定伊朗下一步行動及如何應對持續攻擊的關鍵人物。

伊朗官方通訊社報報導，民航主管機關已關閉領空，直至另行通知為止。紐約時報記者法西希（Farnaz Fassihi）報導，伊朗聲明將「很快以強力反擊予以回應」。

伊朗武裝部隊發言人謝卡奇（Abolfazl Shekarchi）將軍表示：「以色列和美國將遭受嚴厲打擊」。