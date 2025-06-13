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以色列不僅空襲 還同步進行暗殺！伊朗有兩名核子科學家喪生

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
伊朗德黑蘭消防員在遭以色列襲擊的一棟公寓大樓內救火。美聯社
伊朗德黑蘭消防員在遭以色列襲擊的一棟公寓大樓內救火。美聯社

以色列於當地時間周五凌晨對伊朗發動空襲，除此之外，以國情報機構摩薩德還在伊朗境內進行一些破壞活動。以國總理內唐亞胡表示，這些襲擊是針對伊朗的核計畫、彈道飛彈和軍事能力，他宣告，只要有必要，該行動將持續進行。以國已緊急徵召數千名預備役。

伊朗當地時間凌晨3時左右，首都德黑蘭多處傳出爆炸巨響。根據現場回報，市區共發生六至九起爆炸。值得注意的是，這些爆炸並非集中單一區域，而是分散在城市不同角落。

伊朗國家電視台報導，納坦茲核設施（Natanz）遭鎖定攻擊，畫面顯示某個設施竄出熊熊烈火與滾滾濃煙。另有部分德黑蘭居民拍攝的畫面顯示，救護車穿梭住宅區搜救，那片街區以有軍方高階官員居民而出名。

初步報告顯示，至少7人死亡，15人重傷送醫，200棟建築受損。

另外，以軍電台稱，除空襲之外，以色列情報機構摩薩德（Mossad）還在伊朗境內進行了破壞活動和攻擊。以國媒體也報導，不僅是伊朗革命衛隊首長，還有大量高階軍事指揮官、知名學者和核科學家遇刺。這是一次非常大規模的攻擊，不僅針對軍事設施，也針對那些可能就伊朗接下來能做什麼的決策人士進行攻擊。

根據伊朗塔斯尼姆通訊社，核子科學家Mohammad Mehdi Tehranchi和Fereydoun Abbasi喪生。

以色列總理內唐亞胡以預錄影片聲宣布，該行動是以色列歷史上的「決定性時刻」。他強硬表態：「只要有必要，對伊朗的打擊行動將持續進行！」

美國國務卿強魯比歐強調，這是以色列的片面行動，美國未涉入。但半島電視台報導，美方應已事先得知將發生某種形式的攻擊行動，因為美國在24小時前已開始撤離駐巴格達大使館的非必要人員，同時建議該地區其他使館人員可自行選擇撤離。這些舉動顯然預示攻擊即將來臨。

川普數小時前在Truth Social平台貼文說，已指示政府團隊尋求與伊朗的外交解決方案。他不容許伊朗擁有核武，仍希望能談判。美國維持透過外交方式來解決伊朗的核子問題。

美共和黨籍鷹派議員葛理漢，美國總統川普的親密盟友，則在社群媒體公開發文力挺以色列：「開戰了。為以色列祈禱。」

伊朗問題專家Trita Parsi接受半島電視台訪問指出，以色列的襲擊行動，已使美伊談判前景「急遽惡化」。他說，原定本周日舉行的會談確定破局，即便未來重啟談判，目前也無人能預估時程，聯合國安理會很可能迅速通過對伊朗的制裁恢復機制，實施更嚴厲制裁。

他進一步分析，在此情境下，德黑蘭當局「極可能」退出核武禁擴條約（NPT），「更大規模衝突的風險將隨之攀升」。

伊朗 以色列

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