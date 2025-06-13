以色列重創伊朗軍方與核科學高層 傳總參謀長與IRGC司令遭暗殺

以色列12日晚間至13日凌晨對伊朗發動空襲，Axios報導，一名以色列國防官員表示，伊朗軍方的總參謀部的總參謀長和資深核子科學家，都是以色列此次空襲的目標。

這位官員表示：「他們全部被消滅的可能性越來越高。」

BREAKING: An Israeli defense official said that the Iranian military General Staff, including the Iranian Chief of Staff and senior nuclear scientists were targeted in the Israeli strikes. "There is increasing likelihood that they were all eliminated", the official said https://t.co/Ba5Vn37yr5 — Barak Ravid (@BarakRavid) 2025年6月13日

路透與法新社報導，以色列國防官員稱，以色列對伊朗的空襲很可能已造成伊朗總參謀部成員喪生，包括伊朗武裝部隊總參謀長巴蓋里（Mohammed Bagheri）少將及多名高級核科學家。

不願具名的官員向法新社表示：「伊朗總參謀長及多名高級核科學家，很可能在首次襲擊中被消滅。」

伊朗官方媒體報導，伊朗革命衛隊（IRGC）指揮官薩拉米（Hossein Salami）少將在以軍空襲中身亡，另一名IRGC高級官員以及兩名核子科學家恐同樣喪命。