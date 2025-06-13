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以色列鎖定伊朗核子科學家 內唐亞胡：攻擊將持續數日

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
以色列證實對伊朗發動攻擊，伊朗首都德黑蘭一處大樓冒出熊熊大火。圖／擷取自X平台
以色列證實對伊朗發動攻擊，伊朗首都德黑蘭一處大樓冒出熊熊大火。圖／擷取自X平台

以色列於美東時間12日向伊朗發動攻擊，美國國務卿魯比歐第一時間說明美國沒有參與攻擊行動，並警告伊朗不該鎖定美國為攻擊目標；以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）指出，以色列的攻擊行動將持續數日。

伊朗首都德黑蘭12日傳出爆炸聲，美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，以色列12日率先向伊朗發動攻擊，鎖定打擊伊朗的核子設施和長程飛彈能力；CNN並引述以色列軍方官員指出，這並非單日的攻擊行動，鎖定的對象為伊朗的軍事高層和資深核子科學家。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）12日晚間證實對伊朗發動先制攻擊，並宣布全國進入緊急狀態；以色列國防軍發言人表示，從當地時間13日早上開始，以色列境內只能進行「必要」活動，包括禁止「教育活動、集會和工作場所，但必要的商業活動除外」。

魯比歐12日隨即發出聲明指出，美國並未參與以色列的軍事行動，指這是以色列單方面的行為；魯比歐表示，以色列向美方說明，以色列相信這個軍事行動對以國的自我防衛，有其必要性；魯比歐也在聲明中警告伊朗，勿將美國的利益和人員作為攻擊目標。

內唐亞胡則公開發表電視談話，指以色列的軍事行動將持續數日之久，以解除伊朗對以色列的威脅；唐亞胡表示，以色列的軍事行動是為了擊退伊朗對以國生存的威脅，並指出，伊朗有發展核子武器的項目，若沒有阻止，可能製造核子武器。

內唐亞胡說，以色列在保衛自身的同時，也在防衛其鄰居國家，指他們也是伊朗所製造的混亂和屠殺的受害者。

美國總統川普12日稍早受訪時才表示以色列有可能攻擊伊朗的核子設施，川普並在社群網路上表示，美國維持透過外交方式來解決伊朗核子問題的立場。

川普表示，他的整個執政團隊都在與伊朗談判，指伊朗可以成為一個偉大的國家，但他們必須徹底放棄取得核武；川普表示，他希望能夠迴避衝突，但也點出，美方與伊朗的談判卡關；據了解，伊朗不願放棄鈾濃縮的能力。

伊朗 以色列

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