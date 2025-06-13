即時短評：以色列伊朗終須一戰 西方有心理準備

凶兆已現。

美國從整個中東地區撤離非必要外交人員以及美國軍人家屬。英國已警告在波斯灣及其周邊的商業船隻保持警惕。

顯然，西方官員正為以色列對伊朗核設施發動攻擊，以及德黑蘭隨之而來的報復行動，做好準備。

人員的突然移動被解讀為川普私下告訴以色列總理內唐亞胡，如果以色列決定採取行動，他不會阻撓的信號。雖然國務卿魯比歐13日火速撇清，美方並未參與以軍空襲伊朗行動。

這一訊息象徵川普立場的重大轉變，幾周前據稱他還阻止了以色列行動。

理想情況下，對伊朗核計畫的任何重大攻擊應有特種部隊參與，以摧毀其深埋的濃縮設施。但據報，今年早些時候，以色列軍方告訴內唐亞胡，特種作戰的計畫要到秋季才能完成。

在威脅對伊朗採取軍事行動16年後，以色列現在付諸行動。自從4月川普勸阻他、認為談判仍是防止伊朗製造核彈的更好途徑以來，情況已發生很大變化。

以色列已制定攻擊計畫，無論是否有特種部隊參與，內唐亞胡上個月已準備實施。

然而，沒有美國的支持，他不得不退讓。沒有美國的作戰支持和對抗伊朗報復的承諾，以色列的攻擊是不現實的。

這種計算似乎正在改變。本週，川普首次承認外交可能失敗，他不確定能否說服德黑蘭停止鈾濃縮。

周四，聯合國核監管機構國際原子能總署正式認定伊朗20年來首次違反其核義務，這一印象得到了強化。

德黑蘭態度強硬，宣布計畫建設新濃縮鈾設施。在以色列眼中，這一聲明可能等同於開戰理由。

川普政府中鷹派人士質疑以色列的空襲能否摧毀伊朗的核能力，並警告這可能促使德黑蘭加速製造核彈，同時引發更廣泛的地區戰爭。

伊朗的代理人——加薩的哈瑪斯、黎巴嫩的真主黨以及葉門青年運動，紛紛因以色列的打擊而削弱，減弱了德黑蘭的報復能力。伊朗的主要威懾已受挫。

此外，去年以色列的報復性打擊摧毀了伊朗大部分防空能力後，伊朗的核設施更加暴露。

然而，該政權最重要的核設施仍深埋地下。如果沒有特種部隊參與，唯一現實的摧毀方式或許是美國B-2轟炸機攜帶30,000磅碉堡炸彈，在以色列主導任務的支持下行動。不清楚川普是否願意執行這樣的任務。

然而，即便是有限的以色列打擊，也可能引發更廣泛的地區衝突。預計伊朗將以導彈攻擊以色列作為報復。雖然考慮到以色列強大的防空系統，這種攻擊的效果尚不確定。去年伊朗的兩次導彈襲擊僅造成有限損壞。

伊朗對美國在中東的利益或波斯灣能源基礎設施的打擊更危險，這可能使沙烏地阿拉伯及其盟友捲入衝突。油價將飆升，加劇全球經濟因川普貿易戰而承受的壓力。

現在最迫切的問題是，美國和伊朗談判代表定於周日（6月15日）在阿曼會面，還有必要嗎？離開談判桌，殘局誰來收拾？怎麼收拾？推動伊朗政權輪替嗎？