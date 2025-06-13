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以軍空襲第一階段完成！指控伊朗數天內可製造「15枚核彈」

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
以色列證實對伊朗發動空襲，圖為伊朗首都德黑蘭冒出爆炸火光。（美聯社）
以色列證實對伊朗發動空襲，圖為伊朗首都德黑蘭冒出爆炸火光。（美聯社）

以色列12日晚間至13日凌晨對伊朗發動空襲，一名以色列軍方官員告訴路透，以色列空軍打擊伊朗境內「數十個」目標，包括軍事和核設施。以軍隨後發布聲明指出，數十架空軍戰機已完成第一階段攻擊。

衛報報導，以色列國防軍宣布對伊朗的行動時聲稱，伊朗擁有足夠的濃縮鈾來製造數枚核彈，因此需要採取行動應對這項「迫在眉睫的威脅」。

一名以色列軍方官員稱，以色列攻擊「數十個」核子與軍事目標。該官員表示，伊朗擁有足夠的材料在幾天內製造 15枚核彈。

伊朗國家電視台稱，首都德黑蘭發生爆炸後，防空部門處於全面戒備狀態。傳出遭攻擊的地方集中在德黑蘭北部地區。

以色列國防軍在一份聲明中表示：「伊朗政權手中的大規模殺傷性武器，對以色列構成威脅，也對整個世界構成重大威脅。以色列不會允許一個以摧毀以色列為目標的政權，擁有大規模殺傷性武器。」

國際原子能總署（IAEA）理事會12日對伊朗發出20年來最強烈譴責，稱伊朗繼續將鈾濃縮至接近武器級水平，並且未能履行其核不擴散義務 。伊朗隨即宣布將在國內建立第三個鈾濃縮設施，並將部分離心機換成更先進的離心機。

伊朗 以色列

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