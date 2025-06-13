以色列證實空襲伊朗、防長宣布進入緊急狀態 德黑蘭發生爆炸

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）12日晚間證實對伊朗發動先制攻擊，並宣布全國進入緊急狀態。

以色列國防軍發言人表示，從當地時間13日早上開始，以色列境內只能進行「必要」活動，包括禁止「教育活動、集會和工作場所，但必要的商業活動除外」。

Axios報導指出，美國總統川普公開反對以色列襲擊伊朗核設施，並表示他仍然相信可以達成核協議。以色列則在沒有美國明確支持的情況下，直接攻擊其最大、裝備最精良的對手。

Axios引述一位消息人士稱，美國12日私下通知數個盟友，以色列即將發動攻擊，並明確表示美國沒有參與其中。川普政府已經告知以色列，美國不會參與針對伊朗核子計畫的任何打擊 。然而，美國先前曾幫助以色列抵禦伊朗的攻擊，如果這次攻擊引發報復，美國很可能會再次協防。

伊朗曾誓言，一旦核設施遭攻擊，伊朗將襲擊該地區的美國基地。美國正撤離駐伊拉克、巴林和科威特的外交官和軍人家屬。