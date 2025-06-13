美媒：若伊朗拒絕美國核協議 以色列最快15日開打

以色列在6月13日凌晨，向伊朗突然發動襲擊，首都德黑蘭發生爆炸。以色列官方隨後公開表示，攻擊目標是伊朗的核設施與軍事據點，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也在網路直播公開現身，表示這次的行動是要「擊退伊朗對以色列的生存威脅」，並且強調攻擊預計還會持續數日，直到「威脅消失為止」。目前外界尚未能得知具體有哪些地點遇襲、有無傷亡情形，已知的新聞影像中，可以看到德黑蘭的住宅冒出大火與濃煙。以色列在襲擊之後，現在也已經關閉領空，以防伊朗報復反擊。

2025-06-13 10:39