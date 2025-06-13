川普籲以色列勿襲擊伊朗 稱美伊核協議接近達成
美國總統川普今天呼籲盟友以色列勿襲擊伊朗核設施，並表示如果伊朗方面妥協，美、伊兩國就伊朗核計畫已接近達成協議。
川普（Donald Trump）也承認，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）正考慮發動攻擊，這樣一來可能引發「大規模衝突」，並導致美國決定減少當地使館人員。
法新社報導，川普的中東事務特使魏科夫（SteveWitkoff）15日將在阿曼與伊朗進行第6輪談判。伊朗堅決表示將提高濃縮鈾的濃度，此議題係雙方談判癥結。
川普今天告訴記者：「我們相當接近達成一項非常好的協議。」
川普回答有關他與尼坦雅胡的討論時表示：「不希望他們（以色列）介入，因為我認為這會把事情搞砸。」
川普隨即補上一句：「實際上可能有幫助，但也可能搞砸。」
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