伊朗總統墜機身亡 民眾哀悼致最後敬意
數以萬計的伊朗民眾今天在各地聚集哀悼，向已故總統萊希（Ebrahim Raisi）致上最後的敬意。萊希和他7名隨從搭乘的直升機墜毀在濃霧密布的山區，機上人員全數身亡。
法新社報導，哀悼的民眾揮舞著國旗和萊希的肖像，從西北部城市大不里士（Tabriz）的中央廣場出發。伊朗總統萊希19日搭乘直升機墜毀身亡，遺體被運送到大不里士。
民眾跟隨在運送萊希與外長阿布杜拉希安（HosseinAmir-Abdollahian）等罹難者遺體的靈車後方步行。
伊朗內政部長瓦希迪（Ahmad Vahidi）在演說中表示：「我們身為政府成員很榮幸能為這位敬愛的總統、辛勤工作的總統服務，並向我們親愛的人民及領袖保證，將追隨這些烈士的道路。」
萊希的遺體今天稍後將從大不里士送到伊朗聖城科姆（Qom），然後在傍晚期間送至德黑蘭。
德黑蘭明天上午將舉行遊行，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）將在告別儀式上主持祈禱。
萊希的遺體最後將送到他位於東北部的家鄉麥什赫德（Mashhad），23日的葬禮之後，萊希將長眠於此。
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