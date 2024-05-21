快訊

中捷砍人案正義馬尾哥滿臉傷 健身工廠女經理一眼認出「送1年會籍」

馬尾男勇擋持刀砍人嫌！女友曝他對話喊「傷勢嚴重」：後悔叫他搭中捷

雨區再擴大！10縣市大雨特報 防雷擊、強陣風「恐下到晚上」

伊朗總統身亡 陸副外長：戰略夥伴關係不動搖

中央社／ 台北21日電
伊朗總統萊希死亡，位於莫斯科的伊朗大使館外放著弔念花束。歐新社
伊朗總統萊希死亡，位於莫斯科的伊朗大使館外放著弔念花束。歐新社

中國副外長馬朝旭昨晚與伊朗代理外長巴格瑞卡尼通話時說，伊朗總統萊希遇難，「中國人民同伊朗人民堅定站在一起」，中方發展「中伊全面戰略夥伴關係」的決心不會動搖，並願與伊方繼續在涉及彼此「核心利益」問題上相互堅定支持。

中國外交部官網今天公布，馬朝旭與巴格瑞卡尼（Ali Bagheri-Kani）通話時說，中方對萊希（Ebrahim Raisi）遇難深感震驚和悲痛。中國國家主席習近平已致電表示哀悼，強調中國政府和人民十分珍視中伊傳統友誼，相信在雙方共同努力下，「中伊全面戰略夥伴關係」一定會不斷鞏固和發展。

馬朝旭提到，在這個「艱難時刻」，「中國人民同伊朗人民堅定站在一起」。無論國際和地區風雲如何變幻，中方發展「中伊全面戰略夥伴關係」的決心都不會動搖，並願與伊方繼續在涉及彼此「核心利益」問題上相互堅定支持，推進兩國各領域務實合作，就國際和地區事務加強協調，維護「全球南方」國家利益和國際公平正義。

巴格瑞卡尼則說，伊朗領導人向習近平致以衷心謝意和崇高敬意，衷心感謝中方在這一「艱難時刻」給予伊方寶貴支持。

他提到，伊方始終高度重視伊中關係發展，十分珍視伊中傳統友誼，相信在兩國共同努力下，「伊中（中伊）全面戰略夥伴關係」將不斷取得新的發展。

伊朗 習近平

相關新聞

「德黑蘭屠夫」之死：伊朗萊希墜機驟逝後，輿情與政局的震盪

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日在直升機墜毀事件中身亡，伊朗政府已宣布全國進入為期5天的國殤期，各大城市將舉行公眾祝禱，萊希則將於23日葬於故鄉馬什哈德。伊朗政府的實權仍掌握在最高領袖哈梅內伊手中，預計政壇頂多出現小規模接班之爭，外交事務等對外政策不會有明顯改變；但對反政府的伊朗民眾與許多歐美人士而言，萊希過往反人權的紀錄太過血腥，世界應當慶祝這位「德黑蘭屠夫」死亡，紛紛在社群上反對各國政府的哀悼致意。

伊朗總統身亡 陸副外長：戰略夥伴關係不動搖

中國副外長馬朝旭昨晚與伊朗代理外長巴格瑞卡尼通話時說，伊朗總統萊希遇難，「中國人民同伊朗人民堅定站在一起」，中方發展「中...

新聞周刊：萊希之死 不會改變伊朗與西方關係

新聞周刊(Newsweek)20日報導，伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)死亡雖讓以色列與哈瑪斯(Hamas)的...

伊朗直升機墜毀罕見求援！美國務院：因後勤問題無法協助

伊朗總統萊希19日搭乘直升機墜機身亡，美國國務院20日表示，由於後勤問題，無法回應伊朗提出的援助請求。

最高領袖接班人驟逝，伊朗變局何去何從？

今年63歲的萊希，政治宗教立場皆屬於強硬保守派，被視為伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的親密盟友和擁護者。哈梅內伊目前高齡85歲，他在1981年至1989年間也曾任總統，並在革命領導人何梅尼死後繼任為最高領袖。因此外界多半認為，一旦哈梅內伊逝世或辭職，萊希遵循這套路線成為最高領袖的可能性極大。如今萊希驟然逝世，難免為當前動盪的伊朗帶來變局。

土耳其搜救隊：伊朗總統失事直升機可能「未裝或關閉」訊號系統

伊朗總統萊希和外交部長艾密拉多拉安等官員19日搭乘直升機墜機身亡，震驚全球。根據尋獲直升機殘骸的土耳其救援團隊的初步調查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。