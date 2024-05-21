伊朗總統身亡 陸副外長：戰略夥伴關係不動搖

中國副外長馬朝旭昨晚與伊朗代理外長巴格瑞卡尼通話時說，伊朗總統萊希遇難，「中國人民同伊朗人民堅定站在一起」，中方發展「中伊全面戰略夥伴關係」的決心不會動搖，並願與伊方繼續在涉及彼此「核心利益」問題上相互堅定支持。

中國外交部官網今天公布，馬朝旭與巴格瑞卡尼（Ali Bagheri-Kani）通話時說，中方對萊希（Ebrahim Raisi）遇難深感震驚和悲痛。中國國家主席習近平已致電表示哀悼，強調中國政府和人民十分珍視中伊傳統友誼，相信在雙方共同努力下，「中伊全面戰略夥伴關係」一定會不斷鞏固和發展。

馬朝旭提到，在這個「艱難時刻」，「中國人民同伊朗人民堅定站在一起」。無論國際和地區風雲如何變幻，中方發展「中伊全面戰略夥伴關係」的決心都不會動搖，並願與伊方繼續在涉及彼此「核心利益」問題上相互堅定支持，推進兩國各領域務實合作，就國際和地區事務加強協調，維護「全球南方」國家利益和國際公平正義。

巴格瑞卡尼則說，伊朗領導人向習近平致以衷心謝意和崇高敬意，衷心感謝中方在這一「艱難時刻」給予伊方寶貴支持。

他提到，伊方始終高度重視伊中關係發展，十分珍視伊中傳統友誼，相信在兩國共同努力下，「伊中（中伊）全面戰略夥伴關係」將不斷取得新的發展。