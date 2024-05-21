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伊朗總統墜機亡！全國哀悼5天6/28舉行選舉 民眾集體湧出悲痛祈禱

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伊朗總統墜機亡全國哀悼5天 民眾集體湧出悲痛祈禱

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
伊朗總統萊希等官員19日搭乘直升機墜機身亡，全國民眾紛紛湧入清真寺和廣場為遇難官員祈禱。路透
伊朗總統萊希等官員19日搭乘直升機墜機身亡，全國民眾紛紛湧入清真寺和廣場為遇難官員祈禱。路透

伊朗總統萊希等官員19日搭乘直升機墜機身亡，伊朗最高領袖哈米尼宣布，全國哀悼5日。根據該國憲法監護委員會的初步共識，新總統選舉將於6月28日舉行。

萊希和外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）雙雙在這起墜機事故中罹難，哈米尼已委任，由第一副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber），擔任代理總統；外交部副部長卡尼（Ali Bagheri Kani）擔任代理外長。哈米尼並宣布，全國哀悼5日，並向「親愛的伊朗人民」表示哀悼。

許多伊朗人民湧入清真寺和廣場為遇難官員祈禱，萊希和艾密拉多拉安的遺體正被運至伊朗西北部的東亞塞拜然省（East Azerbaijan）大城大不里士（Tabriz），21日將舉行追悼會，隨後會被運返首都德黑蘭，22日由哈米尼為他們主持集體葬禮，當日全國所有政府辦公室及商店將關閉。萊希遺體23日將被運返家鄉馬什哈德（Mashhad）下葬。

世界各國領袖均向萊希逝世表達哀悼之意，中國國家主席習近平已向伊朗第一副總統穆赫貝爾致唁電；巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）稱萊希為「伊朗好友」，宣布全國哀悼日，下令全國降半旗，為萊希致哀；土耳其總統厄多安則表示政府正與伊朗當局充分溝通，將提供一切必要支持，也將舉行全國哀悼日。

此外，美國、俄羅斯和歐盟等也紛紛致上慰問。

哈瑪斯則讚頌萊希對巴勒斯坦組織的支持，而多年來接受伊朗資助的黎巴嫩什葉派武裝組織「真主黨」（Hezbollah），也對萊希及其他官員的逝世表示哀悼。

根據伊朗官方媒體，選舉日程已在司法部門、政府和國會的首腦會議上獲得批准，根據憲法監護委員會的初步共識，決定第14屆總統選舉將於6月28日舉行。」

對於總統萊希的離世，伊朗人民痛哭表不捨。新華社
對於總統萊希的離世，伊朗人民痛哭表不捨。新華社

伊朗 外交部

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