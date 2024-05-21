伊朗總統、外長 直升機空難喪生

伊朗總統萊希、外交部長艾密拉多拉安搭乘的直升機，十九日在濃霧瀰漫的西北部山區墜毀，連同機上的官員和安全人員共八人全數罹難。伊朗最高領袖哈米尼宣布全國哀悼五天，第一副總統暫代總統職務。依伊朗憲法，五十天內須舉行總統改選。

伊朗總統萊希十九日遇難前出席一座邊境水壩啟用典禮。（法新社） 萊希事發前與亞塞拜然總統阿利耶夫在兩國邊境啟動一座大壩，萊希的直升機其後在東亞塞拜然省喬發地區傳出事故。一度有七十三支搜救隊出動，在山區濃霧、降雨等艱困條件下搜救，但伊朗紅新月會廿日表示，萊希等人遺體尋獲，搜索結束。機上罹難者另有東亞塞拜然省長、一名高階神職人員、一名伊斯蘭革命衛隊官員和三名機組員。

伊朗通訊社（ＩＲＮＡ）釋出影像顯示，墜毀地點位處植被覆蓋的陡坡，位於伊朗、亞塞拜然邊境以南約廿公里。

官方尚未表明墜機原因。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）軍事分析師萊登推測，萊希搭乘的美製「貝爾式二一二」直升機是一九六○、七○年代機種，已相當老舊，加上伊朗遭美國為首的西方國家制裁，備用零件取得困難，且事發時天候惡劣，可能是意外因素。

伊朗支持的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯正和以色列交戰，有人懷疑此事是否和以色列有關。一名要求匿名的以色列官員向路透否認涉入，「不是我們」。

除副總統穆赫貝爾代理總統，副外長巴格瑞卡尼也獲派代理外長。伊朗憲法規定，總統若死亡、遭解職、辭職、缺席或患病超過兩個月，將由第一副總統接任總統，五十天內重選。

萊希突然去世，讓伊朗政局再添變數。伊朗正準備選出下一任最高領袖，因為八十五歲的最高領袖哈米尼健康狀況每況愈下。六十三歲的萊希原被認為是主要候選人，尤其受到勢力強大的軍方革命衛隊青睞。

紐約時報指出，伊朗正面臨內部抗議、經濟疲軟、貪腐盛行以及與以色列關係緊張等問題，雖然外界憂心萊希空難過世可能引發新的不穩定，但分析人士認為，伊朗外交或國內政策不會有太大變化，因為哈米尼已為國家設定方向，任何新總統都不會做出太大的改變。

萊希亡故消息傳出後，沙烏地阿拉伯、敘利亞、埃及、阿聯等周邊國家均表哀悼。中國大陸國家主席習近平廿日說，萊希不幸罹難是伊朗人民巨大損失，中國人民失去一位好朋友。俄羅斯總統普亭追憶萊希是「俄國真正友人」。北約、歐盟、法國、日本已致哀，美國未立即公開回應。