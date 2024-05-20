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伊朗總統墜機身亡 國際社會反應一次看

中央社／ 巴黎20日綜合外電報導
伊朗總統萊希。美聯社
伊朗總統萊希。美聯社

伊朗總統萊希死於墜機事故，伊朗盟邦及其支持的地區民兵武裝團體今天紛紛致哀，中俄稱萊希為「朋友」，敘利亞與黎巴嫩宣布全國哀悼3日，美國和以色列則尚未公開回應此事。

●俄羅斯

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）致函伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），盛讚萊希（Ebrahim Raisi）是「俄羅斯真正的朋友」，不僅對兩國睦鄰關係做出寶貴個人貢獻，也致力將雙方關係提升至戰略夥伴層級。

●土耳其

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在社群媒體X平台發文表示，向伊朗人民及政府致上「誠摯哀悼」。

●敘利亞

敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）向親密盟邦伊朗表達休戚與共之意，透過聲明強調：「我們過去與已故總統（萊希）合作，確保敘利亞與伊朗的戰略關係始終蓬勃發展。」

路透社報導，敘利亞與黎巴嫩今天宣布，舉國為萊希及同在墜機事故身亡的伊朗外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）哀悼3天。

●波斯灣國家

阿拉伯聯合大公國、巴林、卡達等伊朗的波斯灣鄰國紛紛表達弔唁之意。

●歐盟

歐洲聯盟（EU）同樣獻上「誠摯哀悼」，歐盟理事會（EU Council）主席米歇爾（Charles Michel）透過聲明向罹難者家屬致哀。

●北大西洋公約組織

北大西洋公約組織（NATO）發言人達克拉拉（Farah Daklallah）在X平台指出：「伊朗總統萊希、外長阿布杜拉希安及其他人在直升機墜機事故不幸身亡，我們向伊朗人民表示哀悼。」

●哈瑪斯

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）哀悼萊希，稱他對哈瑪斯而言是「值得尊敬的支持者」。

哈瑪斯表示，感謝萊希支持巴勒斯坦人從事抵抗運動，且自以哈戰爭在加薩走廊（Gaza Strip）爆發以來，一直堅持不懈聲援巴勒斯坦人。

哈瑪斯讚美萊希及阿布杜拉希安，「為制止猶太復國者（以色列）侵略我們的巴勒斯坦人民，在政治及外交方面付出莫大努力」。

●黎巴嫩真主黨

在黎巴嫩勢力強大的真主黨（Hezbollah）稱讚萊希是「堅定的支持者，忠實捍衛我們的目標…並保護抵抗運動」。

●葉門青年運動

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）發言人阿布杜沙蘭（Mohammed Abdulsalam）在X平台寫道，萊希過世是「整個伊斯蘭世界、巴勒斯坦及加薩地區」的損失。

青年運動指出，巴勒斯坦人「亟需（像萊希）這樣的總統」，繼續捍衛他們的自由權利。

●伊拉克人民動員

伊拉克的親伊朗武裝團體「人民動員」（PopularMobilization Forces）也送上慰問，並指萊希生前始終稱伊拉克與伊朗是無法分割的民族同胞。

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